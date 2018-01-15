آرسنال يجد اتفاقًا مع هداف البوندسليغا لتعويض سانشيز

أشارت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة آرسنال الإنكليزي وافقت على شروط الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني للانتقال إلى ملعب “الإمارات”.

فوفقا لما أكده لي براي –خبير البوندسليغا- اتفق أوباميانغ مع إدارة المدفعجية على جميع البنود التي تكفل له باللعب مع النادي اللندني.

ويعد صاحب الـ28 عاما واحدا من أهم المهاجمين المطلوبين بين كبار أوروبا نظرا لما قدمه خلال السنوات الماضية.

فمنذ انضمامه إلى دورتموند قادما من سانت إيتان الفرنسي عام 2013 حقق المهاجم الخطير 98 هدفا في 143 مباراة لعبها بالدوري الألماني.

كانت التقارير قد ربطت أوبا بعديد الأندية خلال الصيف الماضي، وعلى رأس تلك الأندية: تشيلسي، ريال مدريد، ليفربول، ميلان، باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي.

في خطوة غير متوقع وقع أوباميانغ على عقد جديد يربطه بالنادي الألماني حتى 2021 لكن المدير الرياضي للفريق اعترف بعدها بيوم واحد بأن اللاعب سيترك بوروسيا “بالتأكيد”.

آرسنال الذي يبحث عن مهاجم كبير لتعويض الرحيل المؤكد للتشيلي أليكسيس سانشيز هو الوجهة الأقرب لأوباميانغ في الوقت الراهن، حيث إنه ورغم الإغراءات المادية الهائلة من نادي غوانغزهو الصيني يبقى الدوري الإنكليزي وجهة أكثر جاذبية بالنسبة إلى اللاعب.