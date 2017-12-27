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أتلتيكو مدريد ينافس ليفربول في صفقة مدافع لاتسيو

27 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 30 زيارة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع دي فريج مدافع فريق لاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يتابع عن كثب التعاقد مع الهولندي ستيفان دي فريج مدافع فريق لاتسيو لتعزيز الخط الدفاعي للفريق.

واشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد قد يدخل في مواجهة شرسة ومعقدة مع ليفربول الإنجليزي بعد اهتمامه هو الآخر بالتعاقد مع دي فريج من لاتسيو.

وأكدت التقارير على أن خيمينيز مدافع فريق أتلتيكو مدريد سيرحل في الفترة القادمة لنادي يوفنتوس الإيطالي لذا تسعي إدارة الروخي بلانكوس في التعاقد مع بديله.

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