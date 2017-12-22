أجويرو يهدد مانشستر سيتي بالرحيل ومفاجأة نارية عن وجهته المقبلة

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الارجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي غير سعيد في السيتيزين بسبب معاملة بيب جوارديولا له.

وذكرت صحيفة مترو الإنجليزية أن الكون أجويرو غير سعيد في مانشستر سيتي مرة أخرى بسبب معاملة مدرب الفريق بيب جوارديولا له ، ويفكر في مغادرة السيتيزين هذا الشتاء.

وأوضحت الصحيفة أن أجويرو قد يفجر مفاجأة الميركاتو الشتوي بترك السيتي والإنضمام الى ريال مدريد في يناير المقبل.

وتجدر الإشارة أن أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي ، وواحد من أفضل المهاجمين في البريميرلييغ على مدار سنوات عديدة ومتتالية.