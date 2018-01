أحمد قعقع ينضم لصفوف شباب قسنطينة

تعاقد نادي شباب قسنطينة ، مع لاعب وسط نادي بارادو، أحمد قعقع، اليوم الإثنين.

ووقع أحمد قعقع، على عقد مدته 18 شهرا على سبيل الإعارة، ليكون أول لاعب يستقدمه شباب قسنطينة، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد فسخ عقد الاعب بلخيثر بعد صدور نتائج الكشوفات التي أكدة اصابته.

وكان شباب قسنطينة، قد وضع في أجندته، 3 لاعبين قصد ضمهم في الميركاتو الحالي، على غرار مهاجم شبيبة الساورة، عبد الرحمن بورديم، وسمير عيبود، لاعب وفاق سطيف، ومهاجم مولودية الجزائر محمد سوقار.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.