أسباس يواجه تهماً بالعنصرية

اتهم لاعب وسط ليفانتي الكولومبي جيفرسون ليما مهاجم سلتا فيغو والمنتخب الاسباني ياغو أسباس بإهانته عنصرياً، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد في الدوري الاسباني، وتذمر ليما بعد المباراة مما قام به أسباس، قائلاً “أمام الكاميرات، أود أن أتقدم بشكوى. لا أعتقد بأن هذا النوع من التصرفات العنصرية يجب أن يحصل، أعتقد بأن أسباس نعتني بـ(الأسود الحثالة)، وهذا الأمر لا يجب أن يحصل”، وأشار الدولي الكولومبي إلى أنه اشتكى للحكم مما حصل، لكن الأخير لم يفعل أي شيء في هذا الخصوص، مضيفاً “لست مخولاً بأن أكون القاضي، لكن ما حصل أثر علي ولا يجب أن يحصل”.

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