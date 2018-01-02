أسينسيو يؤجل مفاوضات تجديد عقده مع الملكي

رفض النجم الإسباني الشاب ماركو أسينسيو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، مناقشة تجديد عقده رفقة فريقه خلال الوقت الحالي مبدياً رغبته بتأجيل المفاوضات حتى الصيف المقبل.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن الأمور بين اسينسيو وإدارة الملكي لم تسير على ما يرام على الرغم من رهان فلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد بإنهاء مفاوضات تجديد عقد اللاعب.

وتُشير التقارير الى غضب اللاعب كثيراً بسبب تقليص دوره بشكل كبير بمباريات الفريق على الرغم من بدايته الرائعة مطلع الموسم وقيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة الإسباني.

ويحلم اللاعب بأن يكون الملك المتوج على عرش الكرة الأوروبية والفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل ورشحه الكثيرون لذلك.

كما جاء غضب اللاعب من زين الدين زيدان مدرب الفريق بسبب عدم الإعتماد عليه بشكل كبير في ظل إنخفاض مردود الثنائي كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو خلال الأونة الأخيرة وهو ما اشعر اللاعب بتعرضه للظلم.

ويمتلك اللاعب الشاب عروضاً عديدة من كبار الاندية الأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت التقارير ان ريال مدريد قد تقدم بعرضاً لتجديد عقد اللاعب ولكن رد وكيله كان صريحاً بتأجيل كل شىء حتى الصيف المقبل.

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