أغلى عشرة مدافعين في تاريخ كرة القدم

1-الهولندي فيرجيل فان ديك من ساوثامبتون الإنجليزي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 75 مليون استرليني

2-الفرنسي بينامين ميندي من موناكو الفرنسي إلى مانشستر سيتي مقابل 52 مليون استرليني

3-الإنجليزي كايل والكر من توتنهام هوتسبر الإنجليزي إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون استرليني في 2017

4-الإنجليزي جون ستونز من إيفرتون الإنجليزي إلى مانشستر سيتي مقابل 47.5 مليون استرليني في 2016.

5-ديفيد لويز من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان مقابل 40 مليون استرليني في 2014.

6-الألماني شكودران موستافي من فالنسيا الأسباني إلى أرسنال الإنجليزي مقابل 35 مليون استرليني في 2016.

7-الألماني أنطونيو روديجير من روما الإيطالي إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 33.3 مليون استرليني في 2017

8-البرازيلي تياجو سيلفا من ميلان الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 33 مليون استرليني في 2012.

9-الفرنسي إيلاكيم مانجالا من بورتو البرتغالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 32 مليون استرليني في 2014.

10-البرازيلي ديفيد لويز من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 32 مليون استرليني في 2016.

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