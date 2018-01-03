أغويرو يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

أعرب المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو اغويرو عن رغبته بمواصلة مشواره مع مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حتى نهاية عقده معه عام 2020.

وسرت شائعات بأن المهاجم البالغ 29 عاما ليس سعيدا بوضعه في سيتي لأنه لا يلعب أساسيا في جميع المباريات، لكن الأمور تغيرت بالنسبة له في ظل اصابة البرازيلي غابريال خيسوس الذي سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة على الأرجح بعد تعرضه لاصابة في اربطة ركبته الأحد ضد كريستال بالاس

وقال اغويرو بعد مساهمته في الفوز على واتفورد 3-1 بتسجيله الهدف الثالث لفريقه، “عقدي يمتد حتى 2020 إذا لم أكن مخطئا. الحقيقة هي أني أمل بمواصلة مشواري حتى انتهاء عقدي، وبعدها سنرى ما سيحصل معي”.

ويدافع اغويرو الذي عزز الأربعاء سجله كأفضل هداف في تاريخ سيتي بتسجيله هدفه الـ185، عن الوان الـ”سيتيزينس” منذ 2011 وتبقى أفضل لحظاته تسجيله الهدف الذي منح فريقه لقب الدوري الممتاز في اليوم الأخير من موسم 2011-2012 على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد.

ورغم تأكيده بأنه يرغب بالبقاء في الفريق حتى نهاية عقده، أشار اغويرو الى أن هذه المسألة ليست مرتبطة به وحسب، مضيفا “أنا سعيد جدا هنا، لكن كالعادة وكما قلت سابقا، الكلمة الأخيرة للنادي. هم الوحيدون الذين يملكون القرار، هم الوحيدون الذين بإمكانهم القول عليك الرحيل أو البقاء. بالتالي، أنا سأحترم كل ما يقولونه”.

وسبق لمدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا أن أكد الشهر الماضي بأنه راض عن المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني وعازم على الاحتفاظ به، معتبرا اياه “اسطورة. سيكون دون شك صاحب القرار في كل شيء يتعلق بحياته ومستقبله. أنا سعيد للغاية بوجوده هنا”.

وتوج اغويرو بلقب الدوري الممتاز مرتين مع سيتي ويبدو في طريقه بثبات الى الثالث في ظل الفارق الكبير الذي يفصل فريق غوارديولا عن ملاحقيه، لكن المهاجم الأرجنتيني يفضل احراز لقب دوري الأبطال على نيل لقب الدوري المحلي لأنه “شيء لم يفز به سيتي حتى الآن”.