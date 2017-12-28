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أغويرو يريد الهروب من غوارديولا إلى الريال

28 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 40 زيارة

أكدت تقارير صحفية ان مهاجم فريق مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو يريد الانتقال إلى فريق ريال مدريد الاسباني .

ونشرت صحيفة الأكسبريس الإنجليزية أن أغويرو يريد الهروب من مشاكله مع المدير الفني الاسباني بيب غوارديولا في الفترة القادمة وينتقل إلى ريال مدريد .

وحسب التقارير الماضية فإن الريال لطالما ارتبط بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الدولي أغويرو في مواسم سابقة.

وعلى الرغم من تألق أغويرو وسجله التهديفي المميز ، إلا إنه لم يكن على وفاق تام مع المدير الفني بيب غوارديولا مؤخرًا ، الأمر الذي يدفع بقوة تجاه رحيله عن صفوف الفريق .

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