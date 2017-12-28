أغويرو يريد الهروب من غوارديولا إلى الريال

أكدت تقارير صحفية ان مهاجم فريق مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو يريد الانتقال إلى فريق ريال مدريد الاسباني .

ونشرت صحيفة الأكسبريس الإنجليزية أن أغويرو يريد الهروب من مشاكله مع المدير الفني الاسباني بيب غوارديولا في الفترة القادمة وينتقل إلى ريال مدريد .

وحسب التقارير الماضية فإن الريال لطالما ارتبط بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الدولي أغويرو في مواسم سابقة.

وعلى الرغم من تألق أغويرو وسجله التهديفي المميز ، إلا إنه لم يكن على وفاق تام مع المدير الفني بيب غوارديولا مؤخرًا ، الأمر الذي يدفع بقوة تجاه رحيله عن صفوف الفريق .