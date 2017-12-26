ألونسو يلمح لغضب كونتي بين شوطي اللقاء ضد برايتون

ألمح الاسباني ماركوس ألونسو نجم تشيلسي الإنجليزي أن المدرب أنطونيو كونتي كان غاضباً ما بين شوطي اللقاء الذي فاز به البلوز على برايتون بنتيجة 2/0 بالبريميرلييغ.
وقال ألونسو في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار الإنجليزية:اعتقد اننا بدأنا اللقاء وظهرنا بشكل ضعيف قليلا ولكن بمجرد وصولنا الى الشوط الثاني ، اعتقد اننا لعبنا 45 دقيقة جيدة واستحقينا الثلاث نقاط.
وعندما سُئل عما إذا كان كونتي أعطى الفريق كلمات قوية، ابتسم ألونسو وأجاب:تقريباً ، كان هناك بعض الاشياء في غرفة تغيير الملابس.
واضاف:ولكن نعم، اعتقد انه ساعد على الحصول على النقاط الثلاث.
وعن هدفه ، قال:أنا أكثر سعادة لهدف آخر ولكن أكثر سعادة للنقاط الثلاث.