أليغري يحدد المركز المثالي لديبالا في خطة يوفنتوس

حدد ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، التوظيف الأمثل لنجم الفريق باولو ديبالا، في خطط السيدة العجوز لضرب دفاع المنافسين، سواء محليًا أو أوروبيًا.

وقال مدرب اليوفي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كالياري في الجولة 20 من الكالشيو: “ديبالا لا يمكنه اللعب كمهاجم وحيد في فريق كبير، كان بإمكانه أداء هذا الدور مع باليرمو، لأنهم يلعبون في نطاق 50 مترًا أمام المرمى”.

وأضاف “أما في يوفنتوس، الذي يلعب في نطاق 20 مترًا أمام مرمى المنافس، فديبالا لا يستطيع اللعب كمهاجم داخل الصندوق”.

وتابع: “ديبالا يقدم أفضل أداء له ويسجل أفضل الأهداف عندما يأتي من الخلف، عندما سجل الهدف الثاني أمام فيرونا، كان من موقعه في وسط الملعب، ديبالا بإمكانه حتى اللعب كلاعب وسط هجومي”.

ومن خلال طريقة اللعب التي يعتمد عليها أليجري خلال الأسابيع الأخيرة (4-3-3)، فإن ديبالا كان يستطيع اللعب كجناح ومن ثم يدخل إلى قلب الملعب، تاركًا مواطنه غونزالو هيجواين كمهاجم وحيد.

وحول الميركاتو الشتوي، أكد مدرب “البيانكونيري” خروج الكرواتي ماركو بياكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لشالكه الألماني، معربًا عن أمنيته أن يستعيد الجناح الشاب مستواه خلال هذه الفترة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مارس الماضي.

كما أثنى أليغري على لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، الألماني إيمري كاين، الذي تؤكد العديد من وسائل الإعلام اهتمام “السيدة العجوز” بالحصول على خدماته، بينما أكد أن قائمة الفريق “جيدة إلى حد كبير” في الوقت الحالي.

ويحتل حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن نابولي المتصدر، الذي سيستقبل هيلاس فيرونا غدًا السبت.

