أنشيلوتي يراود أحلام ذئاب العاصمة الإيطالية

أصبح اسم المدرب كارلو أنشيلوتي متداولا بين أوساط جماهير نادي أي إس روما خاصة بعد النتائج المتردية للنادي العاصمة الإيطالية خلال المباريات الأخيرة.

ورغم نجاح الجيالورسي بقيادة مدربهم الجديد أوزيبيو دي فرانشيسكو في تجاوز دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بدأت النتائج السلبية تتوالى فخرج من كأس إيطاليا وحقق 5 نقاط فقط في المباريات الخمس الأخيرة بالكالتشيو ما جعل أحلام الفوز بالأسكوديتو تنتهي عمليا.

ليس هذا فحسب بل إن النادي العاصمي أصبح في المركز الخامس وهو مركز لا يؤهل إلى دوري الأبطال، إضافة إلى ظهور العقم الهجومي على لاعبيه حيث سجلوا 4 أهداف في المباريات الـ6 الأخيرة، وفي المجمل لم يسجل الفريق سوى 30 هدفا في المباريات الـ19 التي لعبها بالكالتشيو.

الجمهور العاصمي المعروف بانفعالاته وتقلباته السريعة بدأ ينادي بالتعاقد مع المدرب كارلو أنشيلوتي الذي لا يدرب أي نادٍ حاليا منذ إقالته من تدريب بايرن ميوينخ، خاصة أنه صرح في أكثر من مناسبة بأنه يتمنى تدريب روما قبل اعتزاله التدريب.

ورغم أن أنشيلوتي الذي قاد ميلان وريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا، ويعد من أنجح المدربين في العالم، كان قد لعب بقميص روما ويكن الكثير من المشاعر تجاه الجيالورسي.

المطالبات بإقالة المدرب الحالي دي فرانشيسكو –وهو لاعب سابق لروما أيضا- رد عليها المدير الرياضي الإسباني مونشي بقوله إن المشكلة ليست في المدرب ولا حتى اللاعبين بل هي مشكلة ذهنية وهويعمل على تغييرها.

في الوقت الراهن يبدو أن المدرب الشاب دي فرانشيسكو مستمر على رأس الجهاز الفني لروما، لكن مع خسارة أخرى مقبلة خاصة إن جاءت على يد إنترميلانو بقيادة لوتشيانو سباليتي “مدرب روما السابق”، عقب انتهاء الإجازة الشتوية، فإن اسم أنشيلوتي سيتردد أكثر وأكثر وسيصل إلى أسماع الإدارة.

جدير بالذكر أن دي فرانشيسكو يتقاضى راتبا سنويا لا يتجاوز المليوني يورو، وينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، بينما يتقاضى أنشيلوتي راتبا يتجاوز الـ5 ملايين يورو وهو يتجاوز سقف الرواتب الممكنة في روما، وعليه فلا يمكن تحقيق هذه الفرضية ما لم يتنازل المدرب المخضرم ويخفض من مطالبه المادية لتحقيق أمنية صرح بها كثيرا.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.