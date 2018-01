أهم الأحداث في كرة القدم الإيطالية عام 2017

during the FIFA 2018 World Cup Qualifier Play-Off: Second Leg between Italy and Sweden at San Siro Stadium on November 13, 2017 in Milan, .

LinkedIn شهد عام 2017 بعض الأحداث النادرة في كرة القدم الإيطالية على رأسها الفشل المدوي للمنتخب الأول في التأهل إلى مونديال روسيا 2018. في 2017 عادت الحياة والإثارة إلى الكالتشيو ويبرز صراع رباعي مثير على صدارة ترتيب المسابقة حتى هذه اللحظة لكنه في الوقت نفسه لا يعتبر عاما سعيدا لعشاق الكرة الإيطالية. إيطاليا خارج المونديال.. تقصى للمرة الثانية في التاريخ!



قاد المدرب جيامبيرو فينتورا منتخب إيطاليا (بطل العالم 4 مرات) للفشل في تجاوز التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 بعد أن أقصي على يد السويد بالخسارة في ذهاب الملحق 0-1 والتعادل إيابا 0-0. فشل الآزوري في التأهل هو حدث لم يتكرر سوى مرة واحدة فقط من قبل وذلك في مونديال 1958، علما بأنها خيَّرت عدم المشاركة في مونديال 1930. الخروج المُرَّ أدى إلى إقالة المدرب فينتورا، وإلى استقالة الاتحاد الإيطالي واعتزال كل من بوفون دي روسي وبارزالي دوليا. حقبة جديدة في ميلان.. بيرلسكوني يتخلى عن حب حياته للصينيين في 13 أبريل 2017 أعلنت شركة “”فينينفست” المملوكة لعائلة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني عن انتقال ملكية نادي اي سي ميلان إلى شركة “روسونيري سبورت” الصينية” في صفقة بلغت قيمتها 740 مليون يورو.



خلال حقبة المالك التاريخي برلسكوني والتي بدأت عام 1986 نجح الروسونيري في الفوز بلقب الدوري 8 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 5 مرات من أصل 7 ألقاب حازها في تاريخه. اعتزال توتي في حفل مهيب



في يوم 28 مايو آيار 2017، لعب الأسطورة فرانشيسكو توتي مباراته الأخيرة بعد مسيرة مذهلة وطويلة استمرت 28 عاما بقميص ناديه اي اس روما. توتي هو أفضل مرر أهداف في تاريخ الكالتشيو وهو ثاني هداف في تاريخ المسابقة بعد سيلفيو بيولا، ونجح في الفوز بالاسكوديتو مرة واحدة وبكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالية مرتين، وبكأس الأمم الأوروبية تحت 18 عاما وتحت 21 عاما، وبكأس العالم عام 2006. قائمة المعتزلين خلال نفس عام الحزن هذا ضمت الأنيق المايسترو أندريا بيرلو، والبرازيلي كاكا صاحب الكرة الذهبية مع ميلان. كما تسبب فشل المنتخب الإيطالي في التأهل للمونديال إلى اعتزال كل من العملاق جانلويجي بوفون، والمدافع أندريا بارزالي، ولاعب الوسط دانيللي دي روسي اللعب دوليا، وهم الثلاثي الأخير الذي كان من ضمن تشكيلة المنتخب الفائز بكأس العالم 2006. يوفنتوس يخسر في نهائي الأبطال مرة أخرى! للمرة الثانية في آخر 3 نسخ، والسابعة طوال تاريخه فشل يوفنتوس في التتويج بدوري أبطال أوروبا حين واجه ريال مدريد حامل اللقب، ليكرس البيانكونيري نظرية النحس التي تلازمه في هذه البطولة باعتباره أكثر من خسر النهائيات بينما لم يفز باللقب سوى مرتين فقط!

خسر يوفنتوس في النهائي أعوام: 1973 في مواجهة أجاكس الهولندي 1983 أمام هامبورغ الألماني 1997 ضد بوروسيا دورتموند الألماني 1998 ضد ريال مدريد الإسباني 2003 ضد ميلان 2015 أمام برشلونة 2017 ضد ريال مدريد. انتقال ليوناردو بونوشي! أعلن نادي اي سي ميلان يوم 20 يوليو الماضي عن ضم مدافع يوفنتوس، ليوناردو بونوتشي كأهم صفقة انتقال خلال الميركاتو الماضي باعتبار القيمة الكبيرة لمدافع البيانكونيري السابق

