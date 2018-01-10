أوليفر كان يتمنى اقتداء بايرن ميونخ بريال مدريد

يرى أوليفر كان الحارس الأسطوري لنادي بايرن ميونخ الألماني أن سياسة الفريق البافاري في اختيار المدربين تعتمد حسب على استقدام المدرب الناجح.

وحدث هذا من قبل مع مدربين مشهورين، نجح منهم البعض ولم ينجع البعض الآخر، والآن يطالب قائد بايرن السابق بالاقتداء بريال مدريد

لم يحسم بايرن ميونخ بعد أمر من يخلف المدرب يوب هاينكس في قيادة الفريق بداية من الصيف المقبل، بعدما جاء هاينكس كحل مؤقت للفريق البافاري بعد إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشكل مفاجئ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

والآن تحدث الحارس العملاق أوليفر كان، قائد ألمانيا وبايرن السابق، مطالبا بأن يغير النادي طريقته في اختيار المدربين.

وأوضح أوليفر كان أن فلسفة النادي البافاري كانت حتى الآن قائمة على التعاقد مع المدرب طبقا لمستوى نجاحه مضيفا: “أتمنى أن يصنع بايرن بنفسه مدربًا من قواعده، ثم يأخذه خطوة خطوة إلى قطاع المحترفين”، حسبما نقل موقع شبورت 1 الألماني.

وأشار أوليفر كان إلى نموذج معين في هذا الأمر وهو النجم زين الدين زيدان، المدرب الحالي لفريق ريال مدريد، الذي فاز خلال الموسمين الماضيين بدوري أبطال أوروبا وقال إن “الملكي ترك زيدان ليكبر في النادي لسنوات طويلة، حتى منحوه الفرصة لكي يدرب الفريق الأول”.

واختتم: “أما غير ذلك فهي مسألة حظ إلى حد كبير، فمرة تسير الأمور بشكل حسن كما في حالة بيب جوارديولا أو لويس فان جال، ومرة لا تسير بالشكل المطلوب كما في حالة كارلو أنشيلوتي”.