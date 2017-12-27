أول تعليق من فان ديك بعد إنتقاله رسمياً لليفربول

أعرب المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك عن سعادته الغامرة بعد التوقيع رسمياً على عقود إنتقاله لنادي ليفربول هذا الشتاء.

وقد أعلن ليفربول اليوم توقيعه مع فان ديك من ساوثهامتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

وكشفت صحيفة أكسبريس الإنجليزية أن فان ديك علق على توقيعه لليفربول ، حيث كتب بياناً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستاجرام قائلاً:يُسعدني ويُشرفني الموافقة على أن أكون لاعب في ليفربول.

وأضاف:اليوم هو يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي ، بعد الانضمام الى واحد من أكبر الاندية في عالم كرة القدم.

وتابع:لا أستطيع الانتظار لإرتداء القميص الاحمر الشهير لأول مرة ، وسوف أعطي كل ما لدي لمحاولة ومساعدة هذا النادي العظيم ، وتحقيق شيء خاص في السنوات القادمة.

وأردف:وأود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لاقول شكراً لمجلس الإدارة والمديرين واللاعبين والمشجعين ، والجميع في ساوثهامتون.

وواصل:ساكون دائماً مديوناً للنادي لإعطائي الفرصة للعب في البريميرلييغ ، وعلى الرغم من الصعوبات الي واجهتها في الاشهر القليلة الماضية ، لقد استمتعت بوقتي في القديسين ، وأصبح لي اصدقاء كثيرين في النادي.

وأختتم فان ديك قائلاً:شكراً لكم على كل شيء ، شكراً للجميع على رسائل الدعم ، أتطلع الآن الى لقاء زملائي في الفريق الجديد والشروع في العمل.