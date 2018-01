أومتيتي المدافع الأغلى قيمة في العالم

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية تقييما للاعبين الأكثر من حيث القيمة المالية في العالم، وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن مدافع فريق برشلونة صامويل أومتيتي قد ظهر في القائمة كالمدافع الأغلى في العالم، حيث احتل المدافع الفرنسي المركز الخامس والعشرين من حيث اللاعبين الأكثر قيمة في العالم بقيمة 101.5 مليون أورو، ويذكر أن أومتيتي قد انتقل إلى برشلونة مقابل 25 مليون أورو قادما من فريق ليون الفرنسي.

