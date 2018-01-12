إبراهيموفيتش لن يكمل الموسم مع مانشستر يونايتد ومورينيو يبحث عن بديل!

يبدو أن رحلة زلاتان إبراهيموفيتش في مانشستر يونايتد قد اقتربت من نهايتها حيث أشار موقع “ياهو سبورت” لإمكانية رحيل اللاعب قبل قدوم الصيف.

وخسر إيبرا مكانه لصالح لوكاكو الذي انتقل مطلع الموسم قادماً من إيفرتون وهو ما حرم السويدي من المشاركة أساسياً لذا بات يفكر بالخروج والبحث عن رحلة جديدة.

وبحسب التقارير فإن إمكانية الانتقال للصين أو أمريكا تبدو واردة بالنسبة للاعب علماً أن فترة الانتقالات في الولايات المتحدة ستستمر إلى ما قبل بداية الدوري في مارس القادم وهو ما يعطي إيبرا فرصة لدراسة الأمر بشكل جيد.

وتمكن إيبرا من تقديم مستوى ممتاز الموسم الماضي لكن تعرضه لإصابة قوية وقدوم لوكاكو تسببا بابتعاده عن اللعب مما أثر بشكل واضح على لياقته ومستواه.

وبحسب الصحف فإن مانشستر بدأ فعلاً بالبحث عن بديل لإيبرا بحال اختار الرحيل حيث تتجه الأنظار لمهاجم تورينو بيلوتي.