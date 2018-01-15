إبسويتش تاون يرغب في ضم قديورة

كشفت تقارير إنجليزية أمس الأحد أن إدارة نادي إبسويتش تاون الناشط في الدرجة الأولى الإنجليزية ( الثانية فعليا ) يرغب في ضم لاعب الخضر ونادي ميدلسبرا عدلان قديورة، صحيفة ” سنداي بيبول” قالت يوم أمس أن قديورة يعتبر خيارا مميزا جدا للنادي، الذي يسعى للقيام بعديد التعزيزات، ويسعى مدرب إبسويتش من خلال تعزيزاته للحاق بمراكز المقدمة، فرغم أنه في مركز متأخر إلا أن الفارق مع سادس الترتيب أربع نقاط فقط وهو آخر مركز مؤهل لمرحلة البلاي أوف .

مدرب إبسويتش يعرفه جيدا ويصر على ضمه

بحسب ذات الصحيفة فإن مدرب إبسويتش يعرف قديورة جيدا ويصر على ضمه في أسرع وقت، حيث عمل ميك ماكارتي مدرب إبسويتش مع قديورة قبل سبع سنوات في ولفرهامبتون كما أنه هو من انتدبه ذلك الوقت وقدم معه الجزائري أفضل المستويات، ولو أن الوقت تغير إلا أن ماكارتي مازال يرى في طريقة لعب عدلان الطريقة التي تناسب فريقه وربما تقوده للصعود نهاية الموسم الحالي .

ضمه سيكون عن طريق الإعارة فقط

صحيفة “السنداي بيبول” قالت أن انتقال قديورة إلى إبسويتش وإن كان مرحبا به إلا أن القرار الأخير بيد البورو، فرغم أن رغبة إدارة البورو تتوجه لتسريح قديورة إلا أنها قد ترفض مبدأ الإعارة لأنها تريد بيع اللاعب، في المقابل قال المدرب ميك ماكاراتي في تصريح يوم أمس أن الإدارة لن تقوم بشراء أي لاعب لكنها ستحاول تعزيز الفريق بنظام الإعارة لأنها لن تستطيع شراء لاعبين في الوقت الحالي وقال:” سندخل السوق من أجل استعارة لاعبين أو ثلاثة سنحاول أن ننهي بهم الموسم سنختار ما يناسبنا” ولم يشر المدرب لاسم قديورة، لكن الصحافة الإنجليزية قالت أنه المطلوب رقم واحد وربما نرى انتقاله قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بعد أسبوعين من الآن.

ب-بكوش

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