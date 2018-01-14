إجراء تأديبي جديد ضد أوباميانغ

استبعد فريق بوروسيا دورتموند، مهاجمه بيير إيميريك أوباميانغ، من مباراة الفريق أمام ضيفه فولفسبورغ ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، اليوم الأحد لأسباب تأديبية.

وقال بيتر ستوغر، مدرب دورتموند لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، إن نجم منتخب الغابون، الذي ربطته وسائل إعلامية مؤخرا بالانتقال إلى الدوري الصيني، لم يحضر اجتماعا للفريق.

وتعد هذه هي المرة الثانية هذا الموسم، التي يتخذ فيها إجراء تأديبيا ضد أوباميانغ (28 عاما)، بعدما تعرض للإيقاف قبل لقاء الفريق أمام شتوتغارت، في نوفمبر الماضي، بسبب وصوله للتدريبات متأخرا.

وكان أوباميانغ قد تعرض لعقوبة الإيقاف أيضا في الموسم الماضي، خلال إحدى مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا، على خلفية قيامه برحلة تسوق في مدينة ميلانو الإيطالية دون موافقة مسؤولي النادي الألماني.

يذكر أن أوباميانغ توج بلقب هداف البوندسليغا في الموسم الماضي، كما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة هذ الموسم، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ (المتصدر).

وأعلن النادي في بيان: “إن بوروسيا دورتموند سيلعب بدون أوباميانغ عندما يستأنف مسيرته بالدوري الألماني أمام ضيفه فولفسبورغ اليوم الأحد”.

أوضح أن الإجراء الذي تم اتخاذه بحق أوباميانغ جاء لأسباب تأديبية.

ويسعى دورتموند للحصول على النقاط الثلاث اليوم، من أجل الانقضاض على المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة.