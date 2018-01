إدارة بيتيس تغلق الباب أمام رغبة نيس في استعارة بودبوز

كشفت تقارير صحفية فرنسية يوم أمس أن إدارة نادي نيس الفرنسي قد فشلت في إقناع نظيرتها بيتيس إشبيلية بتسريح لاعب الخضر وصاحب الرقم عشرة رياض بودبوز في الميركاتو الشتوي الحالي، وكان نيس قد ضيع خدمات لاعبه الهولندي ويسلي سنايدر، الذي وقع لنادي الغرافة القطري ورغب في استعارة بودبوز لتعويضه، لكن الرد كان وضجا من إدارة بيتيس بأن بودبوز ليس للبيع .

بودبوز أبدى ليونة في موقفه ولم يعارض فكرة الرحيل

بحسب موقع غول بنسخته الفرنسية فإن إدارة نيس ومدرب الفريق فافر لمست ليونة في موقف بودبوز، الذي لم يعارض فكرة العودة للدوري الفرنسي من الأساس، لكنه أبقى الأمر بيد المدرب كيك ستين والإدارة التي أتى رأيها مخالف لرغبة بودبوز ونيس وقرروا الإبقاء عليه .

بودبوز غير مرتاح في مركزه الحالي ويرغب في التغير

دائما مع الصحافة الفرنسية التي كشفت أن رغبة بودبوز في تغير الأجواء ليست نابعة من مشاكل أو شيء من هذا القبيل بل على العكس يعيش رياض كالملك في ناديه، لكن الجزائري لم يجد ضالته في مركزه الجديد مع المدرب لذلك يفضل إما تغيير مركزه ومنحه مركزه المحبب وراء المهاجمين أو الرحيل، يشار إلى أن بودبوز يلعب في مركز الجناح المتطرف وهو مركز لا يليق به نظرا لثقله الكبير جدا بالكرة أو بدونها .

رحيله مازال ممكنا ويتوقف على ميركاتو بيتيس

رغم أن رد إدارة بيتيس كان واضحا ومختصرا وأن بودبوز ليس للبيع ولا للإعارة إلا أن موقع غول قال أن الأمور لم تنته ومن الممكن أن تحدث تطورات جديدة في الأيام المقبلة، ومن هنا وإلى غاية نهاية فترة التحويلات قد تحدث بعض الأشياء ، موقع “قوول” قال أن بيتيس مهتم بشراء بعض النجوم في نفس مركز رياض وفي حال نجح في ذلك فإنه قد يمسح له بالرحيل عن طريق الإعارة وليس غير ذلك لأن فكرة بيعه غير مطروحة بالمرة .

