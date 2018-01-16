إدارة بيشكتاش ستعتمد على سليماني في إقناع إدارة ناديه

كشفت تقارير صحفية تركية يوم أمس أن إدارة بيشكتاش ستعتمد على سليماني من أجل إقناع إدارة ناديه ليستر بتسهيل تسريحه صوب الوجهة التركية في الميركاتو الشتوي الحالي، وقالت صحيفة “سبوركس” أن إسلام لا يلعب كثيرا ولن يرضى بكل تأكيد بوضعه حاليا لذلك سيطلب الخروج وهو سبيل إدارة بيشكتاش الوحيد لأجل جلبه، ويتواجد بعض من مسيري النادي التركي في إنجلترا من أجل حسم بعض الصفقات يقال أن سليماني على رأسها .

الوقت ضيق وإدارة بيشتاش ستتوجه لخيارات أخرى إن فشلت في ضم إسلام

إلى ذلك كشفت صحيفة فاناتيك أن إدارة بيشتكاش تملك عديد الأهداف في الميركاتو الشتوي الحالي من أجل تعزيز منصب قلب الهجوم الصريح، حيث كشفت أن إسلام سليماني على رأسها نظرا لطبيعة لعبه لكن في حال عجزت عن ضمه في قادم الأيام فإنها ستتجه لأهداف أخرى، من بين هذه الأهداف لاعب آرسنال داني ويلبك ولو أن هذا الأخير مكلف كثيرا لذلك سترمي إدارة بيشكتاش بكل ثقلها في صفقة سليماني وإلى آخر رمق قبل تغير الوجهة .

قد يلعب اليوم آخر لقاءاته مع ليستر سيتي

يلتقي سهرة اليوم الثلاثاء نادي ليستر سيتي نادي فليتود في إعادة للقاء الذي أقيم بينهما ضمن لقاءات الدور الـ64 لكأس إنجلترا، لقاء اليوم سيكون فرصة أخرى للاعب الخضر إسلام سليماني من أجل جمع بعض الدقائق بعد أن بات لاعبا بديلا، لقاء اليوم قد يكون الأخير أيضا لسليماني لأن إسلام لا يشارك في الدوري وكل المؤشرات توحي برحيله قبل نهاية فترة التحويلات الشتوية في الـ31 من جانفي الحالي سواء للدوري التركي أو البقاء في الدوري الإنجليزي وحتى الانتقال للشرق الأقصى للعب في الدوري الصيني .

بورقعة بن عزوز

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