إدارة ليفربول تنفي نيتها في انتداب محرز

فاجأت صحيفة “ليفربول إيكو” الأكثر مصداقية في الإقليم والمقربة جدا من إدارة ليفربول الجميع حين كشفت يوم أمس أن إدارة النادي الأحمر راسلت إدارة ليستر وأكدت لها أنها لم تتصل أبدا بوكلاء أعمال لاعب الخضر رياض محرز، إدارة الرادز كشفت أيضا أنها لا تملك أي نية في ضم محرز وأنه ليس من أهدافها، لتأتي هذه الأخبار وتنسف كل ما سبق من أخبار ربطت الجزائري بالرادز حتى أن بعض الصحف الكبرى في بريطانيا تكلمت عن اتفاق شبه نهائي وتطرقت حتى إلى الجوانب المالية للصفقة .

تخشى عقوبات الرابطة الإنجليزية فقط ورغبتها في ضم محرز حقيقية

إلى ذلك كشفت صحيفة “الديلي إكسبرس” البريطانية أن ما جاءت به صحيفة “ليفربول إيكو” عن مراسلة بين الناديين يمكن أن يكون صحيح لكنه لا ينف بالمطلق وجود رغبة من ليفربول في ضم رياض، إدارة ليفربول تخشى فقط عقوبات الرابطة الإنجليزية التي تحضر الاتصال باللاعبين من دون علم أنديتهم، لكن الرغبة في ضم محرز موجودة وحقيقية وربما تتضح للعلن في قادم الأيام خاصة بعد انتقال كوتينيو بشكل رسمي للبارصا.

إدارة ليستر متضايقة من أخبار رحيل رياض

في السياق ذاته كشفت تقارير يوم أمس أن إدارة ليستر سيتي والمدرب كلود بويال متضايقون جدا من كم الأخبار الهائل الذي يربط محرز بعدة أندية وخاصة نادي ليفربول، ذات التقارير قالت أن إدارة ليستر سيتي لن تتنازل عن رياض بسهولة لأنه نجم الفريق، لكن هذا الكلام يبقى قابل للنفي خاصة في حال تقدمت الأندية الراغبة في ضم الجزائري بعروض كبيرة ليبقى كل شيء وارد بخصوص مستقبل محرز بين رفض المدرب الذي يرى فيه قائد الفريق نحو الانتصارات ولما احتلال مركز مؤهل لمنافسة أوربية مع نهاية الموسم وبين الإغراءات المالية التي قد لا تقاومها إدارة ليستر .

بورقعة –ع

