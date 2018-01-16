إصابة بلفوضيل ليست خطيرة وسيعود غدا للتدريبات

أدلى المدير الرياضي لنادي فير دير بريمن فرانك بومان بتصريحات يوم أمس لموقع “فيسر كيور” المقرب من النادي تكلم فيها عن حالة الفريق تحضيرا للجولة المقبلة، بومان تكلم بداية عن إصابة بلفوضيل وقال” إسحاق شعر ببعض الآلام بعد بداية الشوط الثاني للقاء هوفنهايم وقام المدرب باستبداله لكن الإصابة ليست صعبة على ما يبدو” وكان إسحاق قد غادر لقاء فريقه الأخير مصابا وهي الإصابة التي لم تتضح إلا في اليوم التالي .

“سيكون جاهزا للقاء الجولة المقبلة”

المدير الرياضي لنادي فير دير بريمن أكد أن غياب بلفوضيل عن حصة الاستئناف يوم أمس لا يعني أن الإصابة خطيرة بل على العكس هي إصابة سهلة وسيعود قريبا: ” إسحاق سيعود في الحصة المسائية ليوم الأربعاء المقبل، أعتقد أنه سيكون مهيئا للعمل وسيكون جاهزا للقاء نهاية الأسبوع الحالي” ويلاقي نادي بريمن نادي بايرن ميونيخ على أرض ملعبه وهو لقاء صعب جدا سيحاول فيه رفقاء بلفوضيل الخروج ولو بنقطة واحدة للهروب ولو قليلا عن منطقة الهبوط التي لازمها الفريق منذ بداية الموسم .

مرتبط