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إعصار هاري كين يتواصل وليونيل ميسي الضحية الجديدة

26 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, غير مصنف, ملاعب العالم 39 زيارة

وقع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام على هاتريك أمام ساوثامبتون هدفين في شوط المباراة الأول ليرفع رصيده للهدف 18 في البريميرليغ هذا الموسم.
هاتريك كين رفعا رصيده في عام 2017 إلى 56 هدف في جميع المسابقات مع النادي والمنتخب ليتخطى ليونيل ميسي ويتوج نفسه هدافًا للعام في الدوريات الخمس الكبرى.
رفع كين رصيده لـ18 هدفًا في البريميرليغ هذا الموسم بفارق 3 اهدف عن محمد صلاح في صدارة الهدافين اذ لم يسجل صلاح اليوم في مرمي سونسي سيتي.
وكان كين قد كسر رقم آلان شيرار كأكثر لاعب يسجل في البريميرليغ خلال عام واحد، بعد أن وصل إلى 38 هدف.

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