إنتر ميلان يقترب من ضم نجمي برشلونة في الشتاء

إقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من إبرام صفقتين من بطولة الليغا الإسبانية بضم اليكس فيدال وجيرارد ديلوفيو نجمي نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

ووفقاً لما نقلته صحيفة سبورت الإسبانية فإن إدارة نادي برشلونة تستهدف بيع مجموعة من اللاعبين بهدف توفير السيولة المالية الكافية بهدف التعاقد مع الأهداف المطلوبة في جانفي المقبل.

هذا وأشارت الصحفية الإسبانية أن رحيل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدافع الفريق للدوري الصيني سوف يجلب ما يقرب من 10 مليون يورو لخزائن البلوغرانا في الشتاء بالإضافة لرحيل فيدال وديلوفيو للإنتر.

كما أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية مفاوضات النيراتزوري لضم كلا اللاعبين وأشارت بأن إدارة البلوغرانا لاتمانع رحيل كلا اللاعبين ولكن موافقتهما سوف تجعل المفاوضات في مراحلها النهائية.

وتسعى إدارة إنتر ميلان للوصول الى صيغة إتفاق للهروب من قواعد اللعب المالي النظيف حيث تفكر إدارة الإنتر بضم الثنائي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع وجود بنداً بإلزامية الشراء النهائي عقب نهاية الإعارة وهو ما يلقى قبولاً لدى إدارة النادي الكتالوني في جميع الأحوال.

واشارت الصحف العالمية أن ديلوفيو يقترب كثيراً من الإنتقال لإنتر ميلان والعودة لبطولة الإسكوديتو مرةً أخرى فيما يفضل فيدال التأني ودراسة جميع العروض المقدمة له لإختيار الأنسب.

ويمتلك فيدال عروضاً عديدة داخل الدوري الإسباني ابرزها من إشبيلية وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.