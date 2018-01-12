إنتر ميلان يلبي رغبة سباليتي خلال 48 ساعة

بدأت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، الاستجابة لمطالب لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق، بضرورة تدعيم صفوف النيراتزوري بمدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة جازيتا ديلو سبورت، أن نادي إنتر، وضع يده تمامًا على قلب الدفاع الأرجنتيني لفريق بنفيكا، ليساندرو لوبيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سوف يصل إلى المركز التدريبي للنادي الأسود والأزرق، يوم الأحد المقبل، وسوف يتم تقديمه بصورة رسمية للجماهير ووسائل الإعلام بعدها بيوم.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب للنيراتزوري على سبيل الإعارة، مع وجود شرط جزائي يتيح للنادي تحويل الصفقة إلى شراء نهائي بمقابل يتراوح بين 9 إلى 11 مليون يورو.

وتتوافق هذه الصفقة، مع مطالب المدير الفني لوتشيانو سباليتي، الذي خرج للإعلام بعد نهاية مباراة فيورنتينا مع فريقه بالتعادل الإيجابي، وأكد حاجته إلى قلب دفاع إضافي في النصف الثاني من الموسم، عندما قال: “أمي العجوز نفسها تدرك أن الفريق بحاجة لمدافع”.