طمأن الحارس البرازيلي إيديرسون مواريش جماهير مانشستر سيتي على لاعب الفريق المصاب غابرييل خيسوس، الذي كان قد أصيب في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان غوارديولا قد أعلن أنه سيغيب لمدة شهرين، وقال مواريش عن مواطنه: “لقد تلقيت هذه الإصابة من قبل وغبت لمدة شهر واحد فقط اطمئنوا عليه”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.