إيسكو سئم من وعود زيدان التي لم تتحقق

لا يختلف اثنان على الجودة التي يملكها صانع الألعاب الإسباني إيسكو لكنه في الوقت الراهن لا يملك الكثير ليقدمه لفريقه ريال مدريد بسبب خيارات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

مؤخرا وقع إيسكو عقدا يتضمن شرطا جزائيا بـ700 مليون يورو، وهو رقم ضخم يتركه تحت رحمة فلورنتينو بيريز في حال قرر مغادرة النادي.

صحيفة (سبورت) الإسبانية نشرت تقريرا حول صاحب الـ25 عاما تؤكد فيه أنه بات يشعر بالخداع وأن السعادة التي أحاطت به بداية الموسم لم تستمر لفترة طويلة رغم الوعود التي تلقاها قبيل تمديد عقده.

مع بداية الموسم الحالي وجد إيسكو نفسه أساسيا في العديد من المباريات، ومنحه المدرب زيدان دورا مهما بسبب تعدد الإصابات في صفوف الميرنيغي وعدم اكتمال الثلاثي (بيل- رونالدو- بنزيما) فاعتمد على طريقة 4-4-2، وهو الرسم المناسب لإيسكو حين يلعب كصانع ألعاب بعكس ما هي عليه الحال إن عاد زيدان إلى 4-3-3 وبوجود كل من كاسميرو- مودريتش- كروس.

الطعنة التي يشعر بها إيسكو أصبحت أكثر ألما حين قرر زيدان اللعب برباعي في خط الوسط ضد برشلونة لكنه أشرك الكرواتي كوفاسيتش وخيَّر عدم مشاركته وهو ما أشعره بانحسار دوره مع الفريق.

تقول الصحيفة إن هذه الضربة النفسية لإيسكو قد تؤثر على أداء اللاعب خلال الفترة المقبلة، وبالنظر إلى حجم الغضب فإن عودته إلى سابق عهده لن يكون أمرا سهلا.

كان برشلونة يسعى للتعاقد مع إيسكو لكن وعود زيدان دفعت إيسكو لتمديد تعاقده خاصة مع لعبه أساسيا على حساب كوفاسيتش وسيبالوس بداية الموسم، هذا الشيء الذي تغير في الوقت الراهن.

تختم الصحيفة التقرير بأن إيسكو أصبح في مشكلة كبيرة، فالشرط الجزائي الباهظ في عقده يجعل مستقبله ليس في يديه وهو ما قد يدفعه إلى تقديم طلب انتقال خلال الفترة المقبلة.