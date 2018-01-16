إيقاف نجم سلة أميركي لتعاطي الكحول

أمضى نجم كرة السلة الأميركي السابق المثير للجدل دينيس رودمان ليلة في الاحتجاز قبل الإفراج عنه الأحد، بعد توقيفه للقيادة تحت تأثير الكحول، بحسب ما أعلنت شرطة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، وأوقف اللاعب السابق لنادي شيكاغو بولز، والمتوج بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين خمس مرات، قرابة الحادية عشرة ليل السبت لمخالفة تتعلق بسيارته، بحسب ما أفادت الضابطة في شرطة نيوبورت رايتشل جونسون، وأشارت مواقع الكترونية أميركية أن رودمان فشل في اختبار الكحول الذي أجراه عليه عناصر الشرطة لدى توقيفه، قبل أن ينقل إلى مركز تابع لهم حيث فشل في اختبار ثان، وكان رودمان الذي اختير مرتين أفضل لاعب مدافع في الدوري، قد أقر عام 1999 بالقيادة تحت تأثير الكحول.

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