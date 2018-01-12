إيكاردي إلى ريال مدريد.. بشرط “وحيد”!

فشل إنتر الطريق الوحيد لانتقال إيكاردي إلى ريال مدريد

أكدت تقارير واردة من إيطاليا أن المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد يغادر إنترميلانو بنهاية الموسم الجاري إذا فشل في التأهل إلى دوري الأبطال.

وفقا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” فإن الدولي الأرجنتيني نفد صبره من فشل الفريق المتكرر في التأهل إلى البطولة الأوروبية الأهم وينوي عدم إضافة المزيد من وقته خاصة أنه أصبح في الرابعة والعشرين من عمره.

على الرغم من أن إيكاردي سجل 99 هدفا في 176 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي إلا أنه لم يسبق له التسجيل بدوري الأبطال حتى الآن.

ينتهي عقد إيكاردي بعد 25 شهرا، وهو ليس على استعداد لتمديد العقد في الوقت الحالي.

وتشير (لاغازيتا) إلى أن ريال مدريد يراقب عن كثب الوضع بين إيكاردي وناديه وأنها على استعداد تام لدفع الشرط الجزائي وقيمته 110 ملايين يورو للحصول على المهاجم الجديد.

وبالمثل،يحتاج إنتر إلى تعزيز عائداته لكونه مهددا بالوقوع تحت طائلة اللعب النظيف، وبالتالي فإن عدم تأهله إلى التشامبيزليغ سيجبره –غالبا- على بيع أحد لاعبيه المهمين.

تقول الصحيفة إن إيكاردي ربما يغير رأيه ويبقى في إنتر، وفي تلك الحالة فإن راتبه سيرتفع إلى 9 ملايين يورو سنويا، ويصبح شرطه الجزائي 200 مليون يورو.