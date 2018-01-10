اجتماع حاسم في ريال مدريد لتحقيق الانتفاضة المطلوبة

يبدو أن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ولاعبي الفريق عازمون بقوة من أجل العودة إلى المسار الصحيح بعد المستويات السيئة التي قدمها الفريق في الفترة السابقة من الموسم الحالي.إذاعة “أوندا ثيرو” الإسبانية تقول أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق اجتمع باللاعبين يوم أمس الثلاثاء وطلب منهم الحديث واستمع أيضاً لكلمات أصغر اللاعبين ماركو أسينسيو، داني كارفاخال وناتشو فيرنانديز.

وذكرت الإذاعة الشهيرة أن المدرب الفرنسي دخل إلى غرفة خلع الملابس وقرر كسر الجمود الذي رفض أي من اللاعبين كسره طوال الفترة الماضية، حيث سألهم عمَّا يدور في أذهانهم، وبدأ كارفاخال الحديث قائلاً ” نحن في الوقت الطبيعي للفوز بالألقاب “.

في حين أشارت “أوندا ثيرو” إلى أن زيدان حرص على توضيح الأمور للاعبين وإخبارهم باللوم الذي يقع عليهم، وأخبرهم أيضاً أنه يثق بهم لأنهم الأفضل وحرص على تحفيزهم بكلمات صادقة وقوية.

أمَّا بالنسبة للقائد سيرجيو راموس مدافع الفريق، فقال للاعبين ” كل شخص يجب أن يفعل ما عليه بأفضل طريقة ممكنة، يجب أن نقوم بتغيير حال الفريق “.

وحرص كريستيانو رونالدو مهاجم ونجم الفريق على الحديث ببعض الكلمات التحفيزية أيضاً، حيث قال ” القوة تكون في الرأس ويجب أن ننقلها إلى الأقدام، يجب ألَّا نفقد الحافز “.

يُذكر أن اللاعب الوحيد الذي تغيب عن هذا الاجتماع هو لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش صاحب الـ32 عاماً والذي كان يخضع للتحقيق أمام المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي.

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