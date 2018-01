استقالة رئيس ومدرب شبيبة القبائل

قدم عز الدين أيت جودي، استقالته من تدريب نادي شبيبة القبائل المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، على خلفية النتائج السلبية للفريق في مسابقة الدوري.

وأعلن أيت جودي، استقالته بعد الاجتماع الذي عقده اليوم السبت مع زميليه في اللجنة الثلاثية المسيرة للفريق وهما لخضر ماجن وسعيد زواوي، وبعد يوم واحد من خسارة الفريق أمام مضيفه شبيبة الساورة الوصيف 0-2، أمس الجمعة، ضمن مباريات المرحلة الـ16 من مسابقة الدوري.

وفشل أيت جودي، في إعادة التوازن إلى الفريق الذي لم يجمع سوى 7 نقاط من سبع مباريات تحت قيادته، فضلا إلى سوء علاقته مع الكثير من اللاعبين.

وعين أيت جودي، مدربا لشبيبة القبائل في نوفمبر الماضي خلفا للفرنسي جون ايف شاي، الذي لم يعمر في منصبه أكثر من 3 أسابيع.

كما تقدم لخضر ماجن، رئيس اللجنة المسيرة، عقب اجتماع اليوم، باستقالته بسبب الوضعية التي يتواجد فيها الفريق، وجاء هذا قبل 4 أيام من انعقاد الجمعية العامة للفريق.

يشار إلى أن شبيبة القبائل يحتل المركر الـ12 على جدول ترتيب الدوري مناصفة مع أولمبي المدية ولهما 17 نقطة.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.