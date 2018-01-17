الأنفلوانزا تغيّب هامسيك عن تدريبات فريقه

عانى اللاعب السلوفاكي مارك هامسيك نجم نادي نابولي الإيطالي من الإصابة بالأنفلونزا مما تسبب في غيابه عن تدريبات ناديه التي أجراها أمس، وذكر راديو KISS KISS NAPOLI أن الإصابة بالأنفلونزا منعت هامسيك من حضور تدريبات نابولي بجانب غيابه عن إحدى المناسبات، وربما تكون إصابة هامسيك بالأنفلونزا مصدر لقلق لنابولي قبل مواجهة فريق آتالانتا في الدوري الإيطالين خاصة وأن الفريق ينافس من أجل البقاء في المركز الأول.

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