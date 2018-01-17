الإعلام الإنجليزي يمتدح مدرب ليستر بعد كشف قيمة محرز

خلفت التصريحات التي أطلقها مدرب نادي ليستر سيتي كلود بويال بخصوص لاعبه الجزائري رياض محرز ردود أفعال كبيرة في انجلترا وهو ما جعل الإعلام يتداولها بقوة وخاصة المتعلقة بالمبلغ المالي الذي تريده الإدارة للتخلي عن خدمات نجمها الأول والمقدر بـ100 مليون أورو، حيث قدمت الصحافة الانجليزية الثناء لبويال بعد أن قام بالكشف عن السبب الحقيقي الذي عطل رحيل محرز عن ليستر في كل مرة بالرغم من ارتباطه بأكثر من نادي، إلا أن المطالب المالية لناديه هي التي أبقته في ملعب الكينغ باور.

آرسنال وليفربول تعرفا على سعره

ربطت الصحافة الإنجليزية تصريحات المدرب بويال والتي أكد فيها أن لاعبه محرز يساوي 100 مليون أورو مباشرة بالناديين اللذين ارتبط بهما اللاعب في الشتاء الحالي وهما ليفربول وآرسنال اللذين يرغبان في تقوية صفوفهما بخدمات ابن تلمسان خلال الميركاتو الحالي، إلا أنهما لم يكونا يعرفا السعر الحقيقي للاعب وهاهو المدرب بويال يكشف عنه ولو انه ربط المبلغ بالصيف القادم في وقت أن إدارة ليستر تبحث عن 50 مليون أورو لتسريحه حسب ما تم تداوله من قبل.

محرز مصدوم من تصريحات مدربه

بالمقابل لا تخدم التصريحات الأخيرة لبويال لاعب الخضر الذي يرغب في الرحيل نحو ناد أكبر يسمح له بالتطور أكثر ولعب المنافسات الأوربية الكبرى ومعانقة الألقاب الغائبة عن خزائنه، لكن ما قاله مدربه بويال يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة على رغبته في الخروج من ليستر وأنه باق إلى غاية نهاية الموسم على الأقل وانتقاله يبقى مرهونا بما سيقدمه حتى انتهاء البطولة.

صدام مرتقب مع مدربه

وقوف المدرب الفرنسي للفريق كلود بويال في وجه لاعبه الذي يرغب في الرحيل نحو أحد الأندية وخلال الميركاتو الحالي بما أنه واحد من نجوم الفريق، جعل جريدة ميرور تتنبأ بصدام قوي جدا بين اللاعب ومدربه على اعتبار أن هذا الأخير هو العقبة الوحيدة أمام لاعب لوهافر السابق لتحقيق حلمه باللعب لواحد من كبار إنجلترا في وقت يملك الضوء الأخضر من الإدارة التي سمحت له بالرحيل شريطة الحصول على المبلغ المالي الذي تطلبه.

ب-بكوش

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