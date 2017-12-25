الاتحادية الجزائرية تسمح للأندية بضم 4 لاعبين في الميركاتو الشتوي

قررة الاتحادية الجزائية لكرة القدم في اجتماعها الذي عقد اليوم الإثنين السماح للأندية المنافسة بدوري المحترفين، بضم أربعة لاعبين لكل نادٍ خلال سوق الانتقالات الشتوية التي انطلقت منتصف الشهر الحالي وتنتهي في منتصف جانفي المقبل.

اذ كان لكل نادٍ الحق في ضم ثلاثة لاعبين على الأكثر خلال سوق الانتقالات الشتوية، لكن تقرر رفع العدد إلى أربعة لاعبين بناء على تكرار المطالبة من جانب الأندية.

وذكرة الاتحادية في تغريدة عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الأندية التي تستوفي كافة الشروط، خاصة فيما يتعلق بتسوية وضعها المالي تجاه غرفة فض النزاعات، يحق لها انتداب أربعة لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ومن جهة أخرى، اعتمدة الاتحادية المقترح الذي تقدم به محفوظ قرباج رئيس رابطة دوري المحترفين، والذي يقضي بتوجيه ثلاثة تحذيرات بدلا من اثنين، قبل استصدار عقوبة اللعب دون جمهور بحق “الفريق المذنب”.