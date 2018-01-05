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الاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة قاسية على فينغر

5 يناير، 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 70 زيارة

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وقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقوبة قاسية على آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال بعد اتهامه بسوء السلوك.

وقرر الاتحاد حرمان فينغر، من قيادة فريقه في 3 مباريات وتغريمه 40 ألف جنيه إسترليني

وذكر الاتحاد الإنجليزي، في بيان رسمي، أن فينجر اعترف بأن سلوكه في غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام، عقب مباراة آرسنال مع وست بروميتش يوم 31 ديسمبر الماضي، كان”مسيئا وغير لائق، وشكك في حيادية حكم المباراة”.

وكان فينغر غاضبا بعد أن منح الحكم ركلة جزاء لفريق وست بروميتش، في نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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