الانقسامات تضرب غرفة خلع ملابس باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن وجود خلافات داخل غرفة خلع ملابس باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ وصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي برشلونة الإسباني، وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي الفريق الباريسي انقسموا إلى قسمين ، وذكرت الصحيفة الفرنسية أن لاعبي باريس سان جيرمان انقسموا إلى فريقين الأول تحت قيادة نيمار دا سليفا، والثاني بقيادة الأورغوياني إدينسون كافاني ،وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب بدأت بين نجوم باريس سان جيرمان منذ أزمة كافانى ونيمار، واشتعلت بقوة منذ تصريح تياغو سيلفا، الذي أكد فيه أن خافيير باستوري يريد مغادرة النادي، واتهمه بعدم الانتماء، وألمحت الصحيفة إلى أن فريق نيمار وصديقه دانى ألفيس هو الأكثر قربا إلى المدرب أوناي إيمري، على عكس فريق كافاني ودي ماريا وخافيير باستوري، وهو ما يشعل الحرب بينهما بشكل أكبر.

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