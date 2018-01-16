البرسا ما زال يرغب في الثأر من نيمار:

يبدو أن آثار صفقة انتقال نيمار من برشلونة الى باريس سان جيرمان، ما زال لها صدى وألم لدى ادارة النادي الكتالوني، التي شعرت بأن كبرياء النادي أمام العالم قد تعرض لهزة كبيرة، بجانب مرارة الخديعة من أحد أهم نجوم الفريق.

وهو الأمر الذي دفع ادارة البرسا الى استمرار البحث والتنقيب عن وسيلة للنيل من نيمار، حيث كشفت صحيفة ماركا عن أن ادارة برشلونة بقيادة بارتوميو بعد مداولات عديدة، قد عثروا على بند في عقد النجم البرازيلي معهم السابق، يتيح لهم الرجوع عليه بالمطالبة بدفع تعويض، في حال فسخ تعاقده مع النادي.

فبعدما استمر الفريق القانوني للنادي الكتالوني في محاولات الثأر من نيمار على مدار عدة أشهر، توصل الى أن عقد نيمار به بند يجعله يحصل على 100 مليون يورو في خلال الـ5 أعوام المقبلة، أو يدفع نفس المبلغ في حال رحيله عن النادي قبل مرور 5 أعوام، وهو العقد الذي أبرم في 2013.

يذكر أن نيمار قد كسر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع برشلونة، والبالغ 222 مليون يورو، في صيف 2017، أي قبل انتهاء مدة الـ5 أعوام المنصوص عليها في البند الذي يرغب البرسا في استخدامه لتكبيد نيمار مبلغ 100 مليون يورو.

يذكر أن نيمار قد كسر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع برشلونة، والبالغ 222 مليون يورو، في صيف 2017، أي قبل انتهاء مدة الـ5 أعوام المنصوص عليها في البند الذي يرغب البرسا في استخدامه لتكبيد نيمار مبلغ 100 مليون يورو.

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