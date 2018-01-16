“البرغوث” يحطم أخيرا رقم الأسطورة مولر

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الاسباني، تحطيم الأرقام القياسية رفقة النادي الكتالوني، حيث حطم رقم أسطورة الكرة الألمانية وبايرن ميونخ السابق، جيرد مولر، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق واحد بالدوريات الأوروبية الكبرى، ووصل ميسي للهدف رقم 366 كأكثر اللاعبين تسجيلا مع فريق واحد بالدوريات الأوروبية الكبرى رفقة برشلونة، وذلك خلال مباراته رقم 401، محطما رقم مولر الذي حققه مع بايرن ميونخ خلال 427 مباراة، وكان ميسي قد وصل لرقمه القياسي، عقب تسجيله الهدف الرابع لبرشلونة في شباك ريال سوسيداد في الجولة الـ19 من الليغا.

مرتبط