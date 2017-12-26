البوكسينغ داي – تشيلسي لا يقهر ولينجارد على خطى رونالدو

تشيلسي فاز على برايتون 2-0، فيما أنقذ خيسي لينغارد مانشستر يونايتد بهدفين في التعادل أمام بيرنلي 2-2

أثبت تشيلسي في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي المعروفة أنه فريق لا يقهر في البوكسينغ داي، كما سار خيسي لينغارد على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

تشيلسي كان قد فاز على برايتون بهدفين نظيفين على ستامفورد بريدج، وأصبح أول فريق في الدرجة الممتازة لا يتعرض للخسارة خلال 13 جولة متتالية في البوكسينغ داي (فوز 8، تعادل 5 منذ الخسارة أمام تشارلتون 2-4 في 2003)، فيما يبقى أستون فيلا (20 مباراة بين 1890-1913)، وديربي كاونتي (13 مباراة متتالية بين 1889-1903) الفريقان الآخران اللذان لم يتعرضا للهزيمة.

خيسي لينغارد أنقذ مانشستر يونايتد من الهزيمة أمام بيرنلي في أولد ترافورد بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني وأصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفين خلال جولة البوكسينغ داي بديلاً سائراً على خطى كريستيانو رونالدو أمام ويغان في 2006، كما أن لينغارد هو أول لاعب يسجل ثنائية بعد دخوله بديلاً بعد كريس سمولينغ في فيفري 2015 أمام بيرنلي

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