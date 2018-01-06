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التعادل يخيم على مباراة اتحاد العاصمة وبارادو

6 يناير، 2018 آخر الأخبار, الحدث, الرابطة المحترفة الأولى, الكرة الوطنية 32 زيارة

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حسم التعادل السلبي مباراة بارادو واتحاد العاصمة، بملعب عمر حمادي، ضمن الجولة الـ16 من دوري المحترفين ، اليوم السبت.

وشهدت المواجهة تضييع الكثير من الفرص، من طرف الفريقين، على مدار 90 دقيقة.

وصعد اتحاد العاصمة إلى المرتبة الثالثة، برصيد (26 نقطة)، بينما يتواجد بارادو في المركز التاسع، برصيد (21 نقطة).

وكان شباب قسنطينة، قد فرض التعادل على نصر حسين داي، بملعب 20 أوت، ليتقلص الفارق بينه والملاحق المباشر، شبيبة الساورة، إلى نقطتين فقط.

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