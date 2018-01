الثقة المتجددة تغمر بوروسيا دورتموند

يدخل نادي بوروسيا دورتموند الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بثقة متجددة بعدما أدى تراجع نتائج الفريق إلى الإطاحة بالمدرب الهولندي بيتر بوش.

وقال مايكل زورك مدير الكرة لدورتموند في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين على هامش معسكر الفريق في مارابيلا الإسباني أن الحالة المزاجية في دورتموند تحسنت تحت قيادة بيتر شتوجر الذي تولى تدريب الفريق خلفا لبوش في العاشر من ديسمبر الماضي.

وفاز دورتموند في كلتا المباراتين اللتين خاضهما في البوندسليجا تحت قيادة شتوجر، الذي أقيل من تدريب كولون قبل أسبوع واحد من توليه المسؤولية الفنية في دورتموند.

وبدأ دورتموند العام الجديد محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب قبل مباراته أمام ضيفه فولفسبورج يوم الأحد المقبل.

وقال زورك: “لقد غير الأجواء في الفريق في فترة وجيزة، فيما يتعلق بالبيئة المحيطة والإعلام، الحالة المزاجية أصبحت أكثر اشراقا”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.