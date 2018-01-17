الجزائر تدخل في صراع خاسر مع الكاف

أكد العديد من متتبعي الشأن الكروي الجزائري والإفريقي أن القرار الأخير المتخذ من قبل رئيس الفاف زطشي بالانسحاب من لجنة تنظيم “الشان” كرد منه على إقصاء الجزائر من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي برفض ملف نائبه ولد زميرلي سيكلف الكرة الجزائرية غاليا مستقبلا، فهي في الأصل بدون حماية داخل مبنى الكاف في ظل عدم تواجد جزائريين في لجان مهمة ومع التصرف الأخير لزطشي ستزداد معاناة الكرة الجزائرية التي لن تجد من يحميها على الصعيد الإفريقي.

زطشي عزلها إفريقيا والنوادي الجزائرية ستعاني

القرار الذي اتخذه زطشي في المغرب كان منتظرا عقب ما قام به من تصرفات تجاه أعضاء الكاف واتهامهم بحرمان الجزائر من حقها في الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، وحتى قبله حين رفض الحضور في العديد من الاجتماعات الإقليمية التي عزلت الفاف منذ رئاسته للكاف شهر مارس قبل أن يقضي على ما تبقى بقراره الأخير الذي ستدفع ثمنه في البداية الأندية الجزائرية التي ستشارك في المنافسات الإفريقية وبعدها المنتخب الوطني.

افتقد للدبلوماسية والخبرة في تسيير قضية ولد زميرلي

أجزم من تابع تسيير زطشي لقضية رفض ملف ولد زميرلي بأنه افتقد للخبرة اللازمة في التعامل مع الموضوع واتبع سياسة ارتجالية ستكون الكرة الجزائرية الخاسر الأكبر منها، وأن رئيس الفاف افتقد للدبلوماسية في الدفاع عن حق الجزائر وكان بإمكانه حتى لو خسرنا ترشح ولد زميرلي لعضوية المكتب التنفيذي ربح مكاسب أخرى، خاصة أن العارفين بخبايا الكاف أجمعوا على أن ولد زميرلي لم يكن ليفز بالمنصب بتواجد الليبي الجعفري الأكثر منه خبرة ومعرفة بكواليس الاتحاد الإفريقي.

ب-بكوش

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