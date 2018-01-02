الخضر سيبيتون ليلة واحدة في تونس

كشفت مصادر للخبر الرياضي أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني قد قرر اختصار رحلة محليي الخضر إلى تونس والمقرر لعبهم فيها للقاء ودي ضد المنتخب الرواندي هناك، وكشفت ذات المصادر أن زطشي ومعه ماجر قررا أن يبيت الخضر ليلة واحدة في تونس، قبل شد الرحال مجددا صوب الجزائر .

الخضر سيخوضون حصة تدريبية واحدة

بحسب البرنامج المسطر فإن الخضر سيشدون الرحال يوم التاسع من جانفي إلى تونس على أن يخوضوا حصة تدريبية وحيدة هناك سهرة نفس اليوم ويبيتون الليلة على أن يواجهوا المنتخب الرواندي في اليوم التالي يوم العاشر من جانفي ليشدوا الرحال مجددا صوب الجزائر بعد اللقاء مباشرة .

ماجر لا يريد صدامات مع الأندية ويرغب في تسريح اللاعبين سريعا

كل هذا الاختصار والاختزال غير مبرر بالمرة لكن مصادرنا كشفت أن الأمر ليس له علاقة بالنفقات ولكن لخوف ماجر من صدامات جديدة مع مدربي البطولة ورؤساء أنديتها، الناخب الوطني يرغب في تسرح اللاعبين بشكل سريع لأن الأندية الجزائرية ستلعب لقاءات مهمة في الشهر الحالي .

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