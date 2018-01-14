الرابطة تتجه لتمديد ميركاتو المحليين بسبب الشكاوى

كشف مصدر من الرابطة الوطنية أن هيئة قرباج تتجه لتمديد الميركاتو الشتوي الحالي الذي من المقرر أن ينتهي غدا، وذلك بعد الطلبات العديدة التي وصلت مقرها من رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية، بسبب الشكاوى العديدة من اللاعبين لدى لجنة المنازعات والتي لم يفصل فيها لحد الآن، وهو ما قد يدفع الرابطة لتمديد الآجال بثلاثة أيام أخرى ليسمح للأندية باستكمال انتداباتها الشتوية بشكل عادي خاصة وأن الميركاتو الحالي يعتبر الأضعف من خلال انتقال اللاعبين.

برمجة لقاءات الدور 16 و32 من الكأس أخلط الحسابات

إضافة إلى تواجد العديد من الشكاوى على مستوى لجنة المنازعات والتي لم يتم الفصل فيها بعد، أكد العديد من رؤساء الأندية في طلبهم لرئيس الرابطة أن برمجة لقاءات الدور الثاني والثالث من الكأس في وسط فترة التحويلات الشتوية أخلط حسابات العديد من الأندية، التي ركزت كثيرا على التحضير لهذه اللقاءات ونسيان الميركاتو الشتوي، الذي يسير ليكون أفشل ميركاتو في السنوات الأخيرة، رغم أن العديد من اللاعبين يتواجدون في حالة بطالة ومنهم من ينتظر قرار لجنة المنازعات لتغيير الأجواء.

التمديد يشمل المحليين فقط

التمديد الذي تنوي الرابطة إقراره وإضافة ثلاثة أيام لتمكين الأندية من إنهاء تعاقداتها الشتوية، لن يشمل اللاعبين الأجانب بل اللاعبين المحليين فقط بما أن نظام التحويل الدولي للاعبين “تي أم آس” سيغلق نهائيا ولن يكون بإمكان نوادينا إلا التعاقد مع اللاعبين الناشطين في الرابطة الأولى والثانية، وهو القرار الذي سيريح الكثير من الأندية التي لم تتمكن حتى من التعاقد مع أي لاعب.

ب-بكوش

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