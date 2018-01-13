الصحافة البريطانية تقرب محرز من آرسنال وتؤكد أنه ” اشترى بيتا” في لندن

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية الشهيرة أمس الجمعة في أخبار وصفتها بالحصرية أن اللاعب الجزائري رياض محرز بات أقرب لنادي آرسنال دون كل النوادي الأخرى، التي رغبت بضمه، “ذي صن” قالت أنها تملك معلومات مؤكدة عن تواجد محرز وبعض من مقربيه في لندن، حيث اشتروا بعض الممتلكات ( يرجح أنها بيت للإقامة) ما يقرب اللاعب الجزائري أكثر من اللعب في آرسنال الإنجليزي الذي يرغب بشدة في ضمه في الفترة المقبلة، وتعتمد الصحافة العالمية على مثل هذه المعلومات لتأكيد انتقال اللاعبين، مثلما ما وقع في صفقة “نيمار” فبعد أن اشترى بيتا في باريس تأكد الكل أنه راحل صوب فرسنا .

“ذا صن”: “محرز يرغب في الانتقال لآرسنال عوض ليفربول”

بحسب الصحيفة السابقة الذكر دائما فإن محرز يصر على الانتقال للنادي الإنجليزي والكل في ليستر سيتي يعلمون بهذه الرغبة، التقارير قالت أن رياض يملك عديد العروض من بنيها عرض ليفربول غير الرسمي، لكنه لا يأبه بالأمر ويصر على اللعب لآرسنال، محرز ومن دون شك يملك الرغبة للعب في هذا النادي، لأن تقارير كثيرة ربطته سابقا وعلى مدار عامين بالغانرز .

الجزائري دخل فعلا في مفاوضات مع ليفربول لكنها توقفت بشكل مفاجئ

إلى ذلك عاكست صحيفة “ذا صن” الجميع حين تراجعت عن أخبار قالتها سابقا مفادها أن محرز ليس ضمن أولويات ليفربول، “ذا صن” قالت أن الأخبار الجديدة، التي استقتها تفيد بوجود مفاوضات فعلا بين محرز وبين نادي ليفربول انطلقت في بداية الشهر الحالي، لكنها توقفت بشكل مفاجئ من دون أن تشير لأسباب توقفها لكنها أكدت أن رياض كان فعلا قريبا من ليفربول وأن تقارير البي إن سبورت كانت صحيحة، وكانت شبكة بي إن سبورت الفرنسية قد أكدت اتفاق محرز مع ليفربول وتوقيعه على عقد لأربع سنوات ونصف وهي الأخبار التي تم نفيها لاحقا ووصفت بالشائعات فقط .

اللاعب ملتزم مع ليستر لكن هذا لا يعني رغبته في البقاء

في الأخير كشفت صحيفة ذا صن أن رياض محرز ملتزم تمام الالتزام مع ناديه ولن يقوم بأي تمرد وهي الموضة الشائعة هذه الأيام لدى بعض اللاعبين ( أبزرهم كوتينهو ونيمار) التقارير قالت أن رياض مركز على التدريبات واللقاءات وسيقدم كل ما لديه، لكن هذا لا يعني عدم وجود رغبة للرحيل لأن الإدارة والمدرب يعلمان جيدا أنه يرفض البقاء، يذكر أن محرز أثبت دائما التزامه رغم أنه أبدى رغبة علنية في الرحيل حتى أنه وصف إدارة ناديه بالخائنة وهي صفة لن يتصف بها الجزائري على ما يبدو .

مدرب ليستر: ” محرز أهم لاعب في الفريق ولن يرحل”

عاد مدرب نادي ليستر سيتي الانجليزي كلود بويال للحديث مجددا عن مستقبل لاعبه الجزائري رياض محرز، وهذا قبل اللقاء الذي يجمع اليوم الثعالب بنادي تشيلسي مؤكدا قيمة اللاعب في الفريق وأنه لن يرحل إلى أي ناد وهنا قال: ” قلتها من قبل وسأعيدها مجددا محرز باق في صفوف الفريق ولن يرحل إلى أي ناد، هو أهم لاعب في الفريق ولا ننوي أبدا التخلي عن خدماته ولا توجد أي مشكلة معه، بالعكس من ذلك فهو يعمل بجد كبير في التدريبات وفي المباريات وكل ما يقال من حوله هي مجرد إشاعات وفقط، خاصة ما حدث الأسبوع المنصرم، في الحقيقة أنا سعيد لأنه باق معنا وكل من تابع التدريبات يجده مبتسما وسعيد معنا وهذا أمر رائع”.

بورقعة –ع

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