الظاهرة رونالدو ينتقد برشلونة

الظاهرة يكشف عن السر وراء تفضيله نادي العاصمة على النادي الكاتالوني

انتقد الظاهرة البرازيلي رونالدو، لاعب برشلونة وريال مدريد السابق، معاملة نادي برشلونة لمواطني بلده في تصريحات صحفية.

وقال رونالدو لشبكة “سبورت انتر أكتيف” البرازيلية: “أشعر بالامتنان أكثر لمدريد رغم أن الفترة التي قضيتها في برشلونة كانت الأفضل، لكن نهاية قصتي معهم كانت سيئة، مثل ما مر به نيمار أيضا”.

وأضاف: “الأمر يحدث منذ زمن، مسؤولو برشلونة فعلوا شيء مماثل مع روماريو، وكذلك رونالدينيو، لكن هذا لا يمنع أن برشلونة مدينة رائعة ونادي كبير”.

وكان رونالدو لعب في صفوف برشلونة في الفترة من 1996 إلى 1997 قبل أن ينتقل إلى صفوف انتر.

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