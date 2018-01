الغرافة يقدم شنايدر.. ويعلن مدة عقده

قدم الغرافة القطري، اليوم الاثنين، لاعبه الهولندي الجديد، ويسلي شنايدر، معلنًا انضمامه للفريق، لمدة موسم ونصف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بأحد فنادق الدوحة، بحضور الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، رئيس الغرافة، وسفيرة هولندا لدى قطر، وعدد من رموز النادي، يتقدمهم سعد الرميحي، الرئيس الأسبق.

وبدأت احتفالية التعاقد مع شنايدر، بفيلم عن نادي الغرافة وإنجازاته، قبل عرض فيديو آخر، لأهم محطات نجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، مع الأندية والمنتخب.

وبعدها تم تقديم اللاعب، الذي دخل إلى قاعة المؤتمر، بصحبة اثنين من براعم النادي، وتبعه محمود الغزال، رئيس جهاز الكرة بالغرافة.

