الفاف تنتظر موافقة ماجر لترسيم وديات الخضر لسنة 2018

كشفت مصادر موثوقة أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تنتظر موافقة الناخب الوطني رابح ماجر من أجل ترسيم كل اللقاءات الودية التي سيجريها المنتخب سنة 2018 حسب تواريخ الفيفا وإنهاء الأمر خلال جانفي الجاري ليكون البرنامج مسطرا من البداية، ما يمكن الطاقم الفني من إنجاح برنامجه وتحقيق أهدافه المرسومة، غير أن ماجر لا يزال يماطل حتى الآن لأسباب خاصة به وربما لخيارات فنية.

الخضر بإمكانهم لعب 10 لقاءات ودية هذه السنة

بحسب مصدر إداري في الفاف فإن المنتخب الوطني بإمكانه هذه السنة لعب 10 لقاءات ودية كاملة إن وافق الناخب الوطني على ذلك، بالإضافة إلى اللقاءات الرسمية ضمن تصفيات كان 2019، فهناك تواريخ فيفا طويلة جدا وبإمكان الخضر برمجة لقاءين ضمنها، فالخضر بحسب ذات المصدر بإمكانهم مواجهة السنغال وديا عند تنقلهم إلى بانغي لمواجهة منتخب غامبيا شهر سبتمبر القادم، كما أن رفقاء محرز وقبل انطلاق المونديال بإمكانهم لعب 5 لقاءات ودية كاملة.

مقترحات بالجملة من المنتخبات الإفريقية على طاولة الفاف

الشيء الذي جعل الفاف ترغب في ضبط برنامج المباريات الودية للخضر هو أن مواعيد الفيفا لهذه السنة مضبوطة وهناك العديد من المقترحات التي وصلت مبنى دالي إبراهيم من قبل منتخبات افريقية تريد مواجهة الخضر، وكل هذه العروض ماجر على علم بها إلا أنه لم يمنح موافقته النهائية حتى الآن والفاف تخشى من ضياع هذه العروض وتحويل هذه المنتخبات نظرتها نحو منافسين آخرين في ظل عدم الرد عليها من قبل الفاف.

مواجهتان فقط برمجتا من أصل عشر ممكنة

رغم أن المنتخب الوطني يمكنه لعب عشرة لقاءات كاملة خلال السنة الجارية إلا أنه وحتى الوقت الحالي لم يتم الاتفاق إلا على لقاءين، الأول أمام المنتخب الإيراني في عاصمة النمسا فيينا والثاني أمام البرتغال في لشبونة شهر جوان بحسب الناخب الوطني رابح ماجر الذي لا يزال يختار المنافسين للتواريخ المتبقية قبل اتخاذ القرار النهائي رفقة مساعديه مناد وإيغيل.

ب-بكوش

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