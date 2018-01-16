“الفيفا” يهنئ عصام الحضري بعيد ميلاده الـ45

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تهنئة إلى الحارس المنتخب المصري ونادي التعاون السعودي عصام الحضري بعيد ميلاده الـ45، ونشرت صفحة الاتحاد الدولي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة للحضري، وعلقت عليها “عيد ميلاد سعيد”، وأكمل الحضري عامه الـ45، ولا يزال الحارس الأول لمنتخب مصر، وفي حال لعب أي مباراة للمنتخب المصري في كأس العالم المقبل بروسيا، سيصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولات كأس العالم، التي انطلقت عام 1930.

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